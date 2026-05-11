11 мая 2026 в 15:44

«Они судят историю»: Мединский высказался о приговоре украинского суда

RT: Мединский заявил о попытках властей Украины судить историю

Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя в беседе с RT заочный приговор украинского суда, заявил, что Киев подобными действиями «судит историю». По его словам, фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много.

Они таким образом, по сути, судят историю. Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в «1984» и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда, — подчеркнул Мединский.

В качестве исторической параллели Мединский привел случай со святой инквизицией, которая намеревалась сжечь итальянского историка Пауло Сарпи, написавшего книгу о католической церкви. Однако в последний момент инквизиторы не решились вынести приговор, поскольку посчитали, что должны руководствоваться принципами законности, резюмировал помощник российского лидера.

Ранее Мединский связал заочный приговор, который против него вынес украинский суд, со своей работой над школьным учебником по истории России. По его словам, Украина понимает, что история — это оружие, и боится этого.

