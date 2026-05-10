«История — оружие»: Мединского позабавил приговор суда на Украине Мединский назвал историю оружием в ответ на приговор суда на Украине

Украина понимает, что история — это оружие, и боится этого, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в мессенджере МАКС. Он связал заочный приговор, который против него принял украинский суд, со своей работой над школьным учебником.

Кажется, такого приговора за учебники история еще не знала. Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся, — написал он.

Кроме того, Мединский сообщил, что получил письмо от военнослужащих с линии боевого соприкосновения. По его словам, бойцы рассказали, что в свободное время слушают его «Рассказы из русской истории».

Украинский суд заочно приговорил Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к 10 годам лишения свободы. Решение также предусматривает конфискацию имущества. Поводом стало издание учебника по истории России.

Ранее Мединский заявил, что противники России хотят принизить подвиг советских солдат в ходе Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в настоящее время факт сокрушения 80% нацистских войск солдатами Красной армии замалчивается.