10 мая 2026 в 11:45

«История — оружие»: Мединского позабавил приговор суда на Украине

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украина понимает, что история — это оружие, и боится этого, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в мессенджере МАКС. Он связал заочный приговор, который против него принял украинский суд, со своей работой над школьным учебником.

Кажется, такого приговора за учебники история еще не знала. Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся, — написал он.

Кроме того, Мединский сообщил, что получил письмо от военнослужащих с линии боевого соприкосновения. По его словам, бойцы рассказали, что в свободное время слушают его «Рассказы из русской истории».

Украинский суд заочно приговорил Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к 10 годам лишения свободы. Решение также предусматривает конфискацию имущества. Поводом стало издание учебника по истории России.

Ранее Мединский заявил, что противники России хотят принизить подвиг советских солдат в ходе Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в настоящее время факт сокрушения 80% нацистских войск солдатами Красной армии замалчивается.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
