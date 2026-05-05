Россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней на воинских мемориалах. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками, передает РИА Новости.

Поколение победителей — это родные и близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить это в семейных традициях. Но самое главное, что мы продолжаем их дело, — сказал Медведев.

По его словам, россияне живут в сильной, независимой и свободной стране, трудятся на благо Родины и сейчас сражаются в рамках СВО. Зампред Совбеза добавил: то, что происходило в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни.

Ранее Медведев заявил, что День Победы является главным государственным праздником в России. Политик назвал Вечный огонь священным символом бессмертия павших героев. Он подчеркнул, что сегодня РФ является сильным и независимым государством.

Прежде премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал своим моральным долгом посещение Москвы на День Победы. 9 мая политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.