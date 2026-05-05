Медведев назвал День Победы главным праздником в России

День Победы является главным государственным праздником в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии зажжения Вечного огня на воинских мемориалах. Он назвал Вечный огонь священным символом бессмертия павших героев, передает ТАСС.

В преддверии главного государственного праздника — Дня Победы — мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших героев в памяти народа, дань нашей огромной благодарности тем, кто в годы тяжелейших испытаний защитил и отстоял нашу страну, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на счастливую, благополучную, достойную жизнь, — отметил Медведев.

Медведев подчеркнул, что сегодня Россия является сильным и независимым государством. Как указал политик, единство фронта и тыла, сочетание мужества, труда и веры всегда были присущи российскому народу. Сегодня увековечение памяти героев, забота о ветеранах и поддержка их семей являются частью личной ответственности каждого гражданина страны, заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал своим моральным долгом посещение Москвы на День Победы. 9 мая политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.