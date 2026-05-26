Армения и США договорились о совместном укреплении обороны США будут продавать Армении военную продукцию в рамках соглашения о партнерстве

Армения и США намерены укрепить оборонное сотрудничество, предусматривающее продажу Еревану американской военной продукции, говорится в тексте устава стратегического партнерства, опубликованном на сайте армянского МИД. Соглашение подписали во вторник в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.

В документе отмечается, что стороны признают долгосрочный характер угроз глобальной безопасности. Армения и США намерены укрепить оборонное сотрудничество, которое включает продажу республике вооружений и вспомогательного оборудования американского производства по программе «Иностранные военные продажи».

Как указано в уставе, также возможно участие армянских военных в американских курсах профессионального образования. С этой целью страны будут проводить регулярные двусторонние оборонные консультации.

Отмечается, что Вашингтон поощряет усилия Еревана по развитию внутреннего военно-промышленного потенциала. Кроме того, США поддерживают стремление Армении укрепить независимые органы безопасности, чтобы они взяли на себя полную ответственность за охрану границ республики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже сейчас начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа. Он отметил, что попытки усидеть между ЕС и ЕАЭС закончатся болезненным падением.