Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 19:04

Армения и США договорились о совместном укреплении обороны

США будут продавать Армении военную продукцию в рамках соглашения о партнерстве

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Армения и США намерены укрепить оборонное сотрудничество, предусматривающее продажу Еревану американской военной продукции, говорится в тексте устава стратегического партнерства, опубликованном на сайте армянского МИД. Соглашение подписали во вторник в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.

В документе отмечается, что стороны признают долгосрочный характер угроз глобальной безопасности. Армения и США намерены укрепить оборонное сотрудничество, которое включает продажу республике вооружений и вспомогательного оборудования американского производства по программе «Иностранные военные продажи».

Как указано в уставе, также возможно участие армянских военных в американских курсах профессионального образования. С этой целью страны будут проводить регулярные двусторонние оборонные консультации.

Отмечается, что Вашингтон поощряет усилия Еревана по развитию внутреннего военно-промышленного потенциала. Кроме того, США поддерживают стремление Армении укрепить независимые органы безопасности, чтобы они взяли на себя полную ответственность за охрану границ республики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже сейчас начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа. Он отметил, что попытки усидеть между ЕС и ЕАЭС закончатся болезненным падением.

Страны СНГ
Армения
США
Арарат Мирзоян
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке
Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова
Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше
«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани
«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса
В России продлят «гаражную амнистию»
Раскрыто, как Галицкий сбежал из России
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву
Британский рэпер подвел россиянку под эшафот
Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением
В Греции обвинили Турцию в нарушении воздушного пространства
Антиправительственное шествие охватило соседнюю России страну
Спокойный интерьер: почему сегодня это новая роскошь
«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву
Армения и США займутся изучением и поставкой полупроводников
Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин
США помогут Армении организовать охрану собственной границы
«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?
В Ленобласти ищут сбежавшего на свободу «сосновского маньяка»
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.