26 мая 2026 в 19:03

Посол РФ при вызове в МИД ФРГ передал фото с места трагедии в Старобельске

На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российский посол в Берлине, когда его вызвали в МИД Германии, передал фотографии с места трагедии в Старобельске, где ВСУ нанесли удары дронами по колледжу, сообщила дипмиссия. Дипломата вызвали, чтобы выразить ему критическую позицию ФРГ в отношении ударов возмездия российской армии по военным объектам в Киеве.

[Посол] прямо указал, что хирургические удары по военным объектам в Киеве последовали в ответ на чудовищный террористический акт, совершенный боевиками киевского режима при помощи дальнобойных БПЛА 22 мая 2026 года в городе Старобельске, — говорится в сообщении.

Ранее на приеме по случаю Дня Африки глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад проигнорировал удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Он также выразил искреннюю признательность государствам, которые направили соболезнования в связи с произошедшим.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа был нанесен при поддержке европейских лидеров. По его мнению, Запад использует Киев с целью остановить развитие России и уничтожить ее.

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
