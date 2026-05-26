Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:32

Фон дер Ляйен указала, кто стоит за вторжением дронов ВСУ в Прибалтику

Фон дер Ляйен назвала Россию виновной во вторжении дронов ВСУ в Прибалтику

Подписывайтесь на нас в MAX

Вторжение украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики стало «намеренной стратегией России», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, которые передает ТАСС, эти события не являются случайными происшествиями.

Это не изолированные инциденты, это намеренная стратегия России, которая хочет дестабилизировать наши демократии, — заявила фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии призвала в срочном порядке интегрировать Украину в военно‑промышленную систему Европы с целью опередить Россию в сфере военных инноваций. Она также выразила благодарность местному населению за стойкость и спокойствие и заверила, что ЕС совместно с государствами Прибалтики смогут одержать победу над Россией.

Как сообщил в интервью NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, Россия может атаковать военные объекты на территории стран Балтии в случае ударов БПЛА с их территории.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
Россия
Прибалтика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
В ЕС приступили к разработке 21-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.