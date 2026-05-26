Фон дер Ляйен указала, кто стоит за вторжением дронов ВСУ в Прибалтику Фон дер Ляйен назвала Россию виновной во вторжении дронов ВСУ в Прибалтику

Вторжение украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики стало «намеренной стратегией России», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, которые передает ТАСС, эти события не являются случайными происшествиями.

Это не изолированные инциденты, это намеренная стратегия России, которая хочет дестабилизировать наши демократии, — заявила фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии призвала в срочном порядке интегрировать Украину в военно‑промышленную систему Европы с целью опередить Россию в сфере военных инноваций. Она также выразила благодарность местному населению за стойкость и спокойствие и заверила, что ЕС совместно с государствами Прибалтики смогут одержать победу над Россией.

Как сообщил в интервью NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, Россия может атаковать военные объекты на территории стран Балтии в случае ударов БПЛА с их территории.