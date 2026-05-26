Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход

Многие уверены, что без дорогих удобрений комнатные цветы не будут активно расти. Из-за этого подоконники быстро обрастают баночками с подкормками и стимуляторами. Но опытные цветоводы давно используют более простой и дешевый способ, который помогает растениям выглядеть здоровыми и крепкими.

Речь идет об обычной перекиси водорода. Это аптечное средство насыщает почву кислородом и помогает корням лучше усваивать питание из грунта. Особенно хорошо такой полив действует на ослабленные растения после пересадки или перелива.

Приготовить раствор очень просто. На стакан отстоянной воды комнатной температуры достаточно добавить 3–5 капель 3% перекиси. Смесью поливают цветы под корень один раз в две недели, стараясь не попадать на листья.

Перекись помогает бороться с плесенью и снижает риск загнивания корней. После таких поливов листья становятся более яркими и упругими, а сами растения быстрее идут в рост. Особенно заметно реагируют фиалки, пеларгонии и орхидеи, которые начинают активнее выпускать новые листья и бутоны.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после нескольких поливов растения стали выглядеть заметно свежее. Дополнительно она советует не забывать регулярно рыхлить верхний слой почвы — так кислород еще лучше поступает к корням и цветы быстрее восстанавливаются.

