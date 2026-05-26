В Госдуме предположили, из каких мужчин получаются самые верные мужья

Самыми верными супругами являются мужчины с высоким уровнем духовности, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Государственной думы России Дмитрий Кузнецов. Таких можно встретить в духовных общинах, например, отметил парламентарий.

По моему мнению, самые верные мужья и жены — это люди, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности. Семья — это не бабочки в животе, а труд, и смирение, и работа над собой, и духовный рост. Поэтому, если вы хотите найти верного мужа или жену, то и следует искать в среде духовных людей. В церковной общине, например, — пояснил собеседник.

Ранее актриса Ирина Безрукова рассказала, что в 1990-е годы могла построить модельную карьеру в Париже. Однако для этого ей пришлось бы оставить в России сына, которому тогда было всего два года. Артистка сделала выбор в пользу сына, отказавшись от контракта.

Также Безрукова поделилась, что один из поклонников подарил ей пакет браслетов из разных камешков. Она добавила, что часть украшений оставила себе, а некоторые подарила коллегам. О планах на новое замужество артистка ответила отрицательно.