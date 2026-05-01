День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 12:00

«Мы не были лишними»: Прилепин о работе в партии «Справедливая Россия»

Прилепин заявил, что вместе с командой проводит ответственную работу в ГД

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин в интервью NEWS.ru заявил, что положительно оценивает результат работы своей команды в Государственной думе. Он подчеркнул, что особое внимание его команда уделяет вопросу помощи военнослужащим.

Например, [депутат от партии «Справедливая Россия] Дмитрий Вадимович Кузнецов отправил больше запросов по проблемам военнослужащих — вдов, матерей, жен, детей, — чем вся Госдума вместе взятая. Об этом знает даже президент... Порядка 65—70% наших запросов завершаются решением проблем. Только ради этого стоило идти в Государственную думу.... Мы не были лишними [в нижней палате], — отметил собеседник.

Прилепин входит в состав правления партии „Справедливая Россия“. Он уточнил, что находится в рабочих отношениях с лидером организации Сергеем Мироновым. Опыт деятельности внутри партии писатель назвал „интересным“.

Мы остаемся в рабочих отношениях [с Сергеем Мироновым]. Я по-прежнему занимаю должность заместителя председателя партии. Опыт — интересный, важный, любопытный, хотя и избавивший меня от ряда иллюзий. Но я запустил ряд проектов благодаря этому — культурных, политических и околовоенных, — заключил он.

Ранее Прилепин заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в Госдуму РФ. Это связано с контрактом, согласно которому писатель является действующим военнослужащим.

Также собеседник выразил мнение, что России стоит объединить вокруг себя социалистические и посткоммунистические страны. Эта деятельность, полагает литератор, должна стать одной из главных задач во внешней политике РФ.

Политика
Государственная дума
Захар Прилепин
Дмитрий Кузнецов
Виктория Катаева
В. Катаева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.