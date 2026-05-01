«Мы не были лишними»: Прилепин о работе в партии «Справедливая Россия»

«Мы не были лишними»: Прилепин о работе в партии «Справедливая Россия» Прилепин заявил, что вместе с командой проводит ответственную работу в ГД

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин в интервью NEWS.ru заявил, что положительно оценивает результат работы своей команды в Государственной думе. Он подчеркнул, что особое внимание его команда уделяет вопросу помощи военнослужащим.

Например, [депутат от партии «Справедливая Россия] Дмитрий Вадимович Кузнецов отправил больше запросов по проблемам военнослужащих — вдов, матерей, жен, детей, — чем вся Госдума вместе взятая. Об этом знает даже президент... Порядка 65—70% наших запросов завершаются решением проблем. Только ради этого стоило идти в Государственную думу.... Мы не были лишними [в нижней палате], — отметил собеседник.

Прилепин входит в состав правления партии „Справедливая Россия“. Он уточнил, что находится в рабочих отношениях с лидером организации Сергеем Мироновым. Опыт деятельности внутри партии писатель назвал „интересным“.

Мы остаемся в рабочих отношениях [с Сергеем Мироновым]. Я по-прежнему занимаю должность заместителя председателя партии. Опыт — интересный, важный, любопытный, хотя и избавивший меня от ряда иллюзий. Но я запустил ряд проектов благодаря этому — культурных, политических и околовоенных, — заключил он.

Ранее Прилепин заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в Госдуму РФ. Это связано с контрактом, согласно которому писатель является действующим военнослужащим.

Также собеседник выразил мнение, что России стоит объединить вокруг себя социалистические и посткоммунистические страны. Эта деятельность, полагает литератор, должна стать одной из главных задач во внешней политике РФ.