Прилепин объяснил, почему не планирует баллотироваться в Госдуму осенью Прилепин заявил, что не идет в Госдуму в связи со службой по контракту

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил в интервью NEWS.ru, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в Госдуму. Это связано с контрактом, согласно которому Прилепин является действующим военнослужащим.

Я как военнослужащий не могу заниматься непосредственно политической деятельностью. Стараюсь пока от этого дистанцироваться, — объяснил он.

Ранее стало известно, что сын Захара Прилепина Игнат заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он проходит службу в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», которое было создано его отцом вместе с боевыми товарищами в 2023 году.

Сам Прилепин поделился, что 21-летний Игнат после пяти месяцев службы на СВО влюбился в людей и кардинально переосмыслил свое окружение.