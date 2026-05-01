День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 11:29

Прилепин объяснил, почему не планирует баллотироваться в Госдуму осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил в интервью NEWS.ru, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в Госдуму. Это связано с контрактом, согласно которому Прилепин является действующим военнослужащим.

Я как военнослужащий не могу заниматься непосредственно политической деятельностью. Стараюсь пока от этого дистанцироваться, — объяснил он.

Ранее стало известно, что сын Захара Прилепина Игнат заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он проходит службу в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», которое было создано его отцом вместе с боевыми товарищами в 2023 году.

Сам Прилепин поделился, что 21-летний Игнат после пяти месяцев службы на СВО влюбился в людей и кардинально переосмыслил свое окружение.

Культура
Захар Прилепин
Государственная дума
Политика
Виктория Катаева
Оксана Прачёва
Сергей Подосёнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.