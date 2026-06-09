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09 июня 2026 в 08:52

Прилепин раскрыл структуру и боевые задачи Добровольческого корпуса

Захар Прилепин сообщил о 27 подразделениях в составе Добровольческого корпуса

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В состав Добровольческого корпуса Министерства обороны России на сегодняшний день входит порядка 27 различных подразделений, сообщил ТАСС писатель и военнослужащий Захар Прилепин, который сам недавно завершил полугодовой контракт в данном формировании. По его словам, бойцы корпуса выполняют задачи на ключевых направлениях.

Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить — заходите. <...> У нас порядка 27 подразделений — «бплашных», штурмовых, артиллерийских — каких угодно. Половина Бахмутского направления мы держим, на Славянском, Часово-Ярском направлении, ну и так далее, — заявил Прилепин.

Он также выделил знаменитые бригады «Пятнашка» и «Ветераны», чьи успешные и уникальные боевые операции сейчас детально изучаются в военных академиях. Само добровольческое объединение было создано в 2023 году для привлечения опытных кадров. Прилепин добавил, что контракты здесь заключаются на шесть месяцев, после чего бойцы имеют полное право беспрепятственно вернуться домой.

Ранее сообщалось, что у Прилепина выйдет политико-публицистическая книга «Чужецарствие». В своей работе автор освещает риски национализма, вопросы безопасности государства в условиях специальной военной операции и геополитического давления на фоне мирового «правого реванша».

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