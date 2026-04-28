Сын Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону СВО

Сын писателя Захара Прилепина Игнат заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе Прилепина. В настоящее время он проходит службу в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», которое было создано его отцом вместе с боевыми товарищами в 2023 году.

Сам Прилепин в мае 2023 года пережил покушение: в Нижегородской области был взорван его автомобиль, в результате погиб его соратник Александр Шубин, а писатель получил ранения и впоследствии был награжден орденом Мужества. После лечения писатель комиссовался, однако в октябре 2025 года вновь заключил контракт.

Ранее сообщалось, что двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей с позывным Самуэль проходит службу в зоне СВО в составе добровольческого отряда «БАРС-37» группировки «Днепр». Он отвечает за обслуживание и испытания радиоэлектронных систем. Мужчина признался, что ему «нравятся технически сложные вещи».