Родственник известного российского писателя ушел на СВО

Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей с позывным Самуэль проходит службу в зоне специальной военной операции в составе добровольческого отряда «БАРС-37» группировки «Днепр», сообщает RT. Он отвечает за обслуживание и испытания радиоэлектронных систем. Мужчина признался, что ему «нравятся технически сложные вещи».

Мне просто нравятся технически сложные вещи, и оружие точно относится к таковым. Это прямое отражение технического прогресса. Нынешняя война — это война беспилотных электронных систем, — сказал Солженицын.

До начала СВО Солженицын работал в Ростехе, где руководил полигоном для испытаний колесной и гусеничной техники, а также был участником парада на Красной площади.

Одной из ключевых задач, поставленных перед ним в добровольческом отряде, стало налаживание производства компактных гусеничных танкеток на радиоуправлении. Эти машины могут оснащаться, например, пулеметами с автоматическим наведением или оборудованием для разминирования. Также по запросу военных он установил на беспилотную платформу автоматический станковый гранатомет АГС-17.

