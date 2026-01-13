Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:08

Родственник известного российского писателя ушел на СВО

RT: двоюродный племянник Солженицына ушел на СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей с позывным Самуэль проходит службу в зоне специальной военной операции в составе добровольческого отряда «БАРС-37» группировки «Днепр», сообщает RT. Он отвечает за обслуживание и испытания радиоэлектронных систем. Мужчина признался, что ему «нравятся технически сложные вещи».

Мне просто нравятся технически сложные вещи, и оружие точно относится к таковым. Это прямое отражение технического прогресса. Нынешняя война — это война беспилотных электронных систем, — сказал Солженицын.

До начала СВО Солженицын работал в Ростехе, где руководил полигоном для испытаний колесной и гусеничной техники, а также был участником парада на Красной площади.

Одной из ключевых задач, поставленных перед ним в добровольческом отряде, стало налаживание производства компактных гусеничных танкеток на радиоуправлении. Эти машины могут оснащаться, например, пулеметами с автоматическим наведением или оборудованием для разминирования. Также по запросу военных он установил на беспилотную платформу автоматический станковый гранатомет АГС-17.

Ранее стало известно, что известный по роли в популярном сериале «Слово пацана» актер Сергей Базанов вместе с тремя другими обвиняемыми по делу о разбойном нападении и убийстве предпринимателя в 2011 году заключили контракты с Министерством обороны России. Все четверо в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Александр Солженицын
СВО
военные
Россия
