19 марта 2026 в 11:45

Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана

Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети появились спутниковые снимки последствий военных действий США и Израиля против Ирана. На фотографиях, опубликованных каналом ABC News, можно заметить горящие иранские корабли, а также разрушенные американские базы в странах Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в четверг, 19 марта, сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывалось на «оптимизм» по поводу исхода операции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илия II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Иран пригрозил США и Израилю продолжением атак на энергоинфраструктуру
Диетолог ответила, какие напитки полезны для людей старше 50 лет
В Подмосковье будут продвигать региональные бренды
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

