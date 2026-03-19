Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана

В Сети появились спутниковые снимки последствий военных действий США и Израиля против Ирана. На фотографиях, опубликованных каналом ABC News, можно заметить горящие иранские корабли, а также разрушенные американские базы в странах Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в четверг, 19 марта, сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах Минхад, Аль-Дафра, Аль-Адаири и Мина-Салман. Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывалось на «оптимизм» по поводу исхода операции.