19 марта 2026 в 11:40

Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой

Юрист Кузнецов: подарки дороже 3 тыс. рублей могут считаться взяткой

В соответствии с гражданским законодательством подарки дороже 3 тыс. рублей могут быть расценены как взятка, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Несмотря на это, согласно Уголовному кодексу, взяткой могут признать подарок на любую сумму.

Даже незначительная сумма или малоценный предмет могут быть признаны взяткой, если передача обусловлена совершением должностным лицом действий (бездействия) в интересах дарителя. Ключевой критерий разграничения — обусловленность: наличие встречного обязательства или предварительной договоренности о выполнении служебных действий, — рассказал Кузнецов.

Юрист подчеркнул, что ошибочное представление о размере стоимости не освобождает от ответственности. По его словам, также важно учитывать контекст: подарок на личный праздник практически никогда не будет расценен как взятка.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить максимально допустимую стоимость подарков для учителей и врачей с 3 тыс. до 10 тыс. рублей. С соответствующим законопроектом выступили депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Нина Останина, Дмитрий Свищев, Евгений Марченко и Алексей Журавлев.

