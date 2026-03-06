В России могут изменить лимит подарков для учителей и врачей В ГД призвали повысить лимит подарков для педагогов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей

В Госдуме предложили повысить максимально допустимую стоимость подарков для учителей и врачей с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, пишет LIFE.ru. С соответствующим законопроектом выступили депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Нина Останина, Дмитрий Свищев, Евгений Марченко и Алексей Журавлев. Поправки намерены добавить в статью 575 ГК РФ «Запрещение дарения».

Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними. Но учителя, врачи и рядовые сотрудники социальных учреждений разве не заслуживают послаблений? Благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником с нынешними ценами все сложнее уложить в 3 тыс. рублей, — отметил Нилов.

По словам парламентариев, действующий лимит утвердили еще в 2008 году и с тех пор не пересматривали. На сегодняшний день эта норма фактически идет вразрез с реальными ценами. Депутаты добавили, что в связи с инфляцией стоимость даже символических подарков, в том числе букета цветов и конфет, может превышать установленное ограничение. Это создает юридические риски для работников социальной и медицинской сфер.

Ранее адвокат Екатерина Духина заявила, что подарки на 8 Марта от 3 тыс. рублей для госслужащих и сотрудников государственных учреждений могут расценить как взятку. В частности, ограничения распространяются на учителей, врачей, преподавателей вузов и любых должностных лиц органов власти.