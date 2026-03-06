Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:13

В России могут изменить лимит подарков для учителей и врачей

В ГД призвали повысить лимит подарков для педагогов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Госдуме предложили повысить максимально допустимую стоимость подарков для учителей и врачей с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, пишет LIFE.ru. С соответствующим законопроектом выступили депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Нина Останина, Дмитрий Свищев, Евгений Марченко и Алексей Журавлев. Поправки намерены добавить в статью 575 ГК РФ «Запрещение дарения».

Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними. Но учителя, врачи и рядовые сотрудники социальных учреждений разве не заслуживают послаблений? Благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником с нынешними ценами все сложнее уложить в 3 тыс. рублей, — отметил Нилов.

По словам парламентариев, действующий лимит утвердили еще в 2008 году и с тех пор не пересматривали. На сегодняшний день эта норма фактически идет вразрез с реальными ценами. Депутаты добавили, что в связи с инфляцией стоимость даже символических подарков, в том числе букета цветов и конфет, может превышать установленное ограничение. Это создает юридические риски для работников социальной и медицинской сфер.

Ранее адвокат Екатерина Духина заявила, что подарки на 8 Марта от 3 тыс. рублей для госслужащих и сотрудников государственных учреждений могут расценить как взятку. В частности, ограничения распространяются на учителей, врачей, преподавателей вузов и любых должностных лиц органов власти.

депутаты
врачи
учителя
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?
Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.