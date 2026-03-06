Стеклянная дверь едва не лишила подростка руки Московские хирурги с ювелирной точностью восстановили руку подростка

Врачи Морозовской больницы в Москве успешно восстановили поврежденную руку подростка после серьезной травмы, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в Telegram-канале. При столкновении со стеклянной дверью у него произошел разрыв сухожилия и серьезная травма срединного нерва.

Помощь по месту жительства была оказана сразу, но организм сыграл злую шутку: заживающая рана превратилась грубый тянущий рубец, болела и лишила подростка чувствительности в пальцах, — рассказали там.

Специалисты Морозовской больницы провели комплексную диагностику, включая УЗИ и МРТ, и обнаружили неврому — патологическое разрастание нервной ткани, препятствующее проведению импульсов. В ходе сложной полуторачасовой операции хирурги восстановили поврежденные структуры кисти. Сейчас мальчик находится на реабилитации.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитов из игрушечного конструктора. Специалисты учреждения в лишний раз призвали следить за детьми.