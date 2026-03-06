Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 13:53

Такси, грузовик и «Газель» столкнулись в тоннеле на северо-западе Москвы

Два человека пострадали в ДТП с такси, фурой и «Газелью» на северо-западе Москвы

Два человека пострадали в ДТП с такси, фурой и «Газелью» на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС оперативные службы. Один из них впал в кому. На Ленинградском проспекте перекрыли две полосы из пяти в сторону центра.

ДТП произошло в Ходынском тоннеле на Ленинградском проспекте. <...> В результате, предварительно, пострадали два человека, — говорится в сообщении.

Ранее в Калининградской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Авария случилась в пятницу 6 марта на 20-м километре автодороги «Приморское полукольцо».

До этого два человека погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Авария произошла рядом с поселком Целинный в Ершовском районе. По информации спасателей, на дороге столкнулись Lada Largus и Hyundai.

3 марта по меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ленинградской области. Авария произошла после того, как водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

