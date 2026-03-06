Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:46

Почти 10 машин размотало на трассе перед длинными выходными

Под Калининградом столкнулись девять автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Калининградской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД в Telegram-канале. Авария случилась в пятницу 6 марта на 20-м километре автодороги «Приморское полукольцо».

Произошли дорожно-транспортные происшествия с участием девяти транспортных средств. В результате один из пассажиров получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Ранее два человека погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей Lada Largus и Hyundai в Саратовской области. Авария произошла рядом с поселком Целинный в Ершовском районе.

До этого три человека погибли в Тюменской области при столкновении легковушек, грузовика и снегоуборочной машины. Кроме того, еще трое получили ранения в результате ДТП. По данным Госавтоинспекции, сначала легковая машина Volkswagen врезалась в снегоуборочную технику. Далее в нее въехала легковушка Kia, затем большегруз МАЗ, а также Mazda.

