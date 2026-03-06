Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на грузовик под Белгородом Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ на село Почаево в Белгородской области

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село Почаево в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, местного жителя доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями. Он добавил, что грузовик получил повреждения.

В селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал мирный житель, — написал Гладков.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил пятиэтажный дом на улице Ефремова, который принял на себя основной удар при ночной атаке украинских беспилотников. Он опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места происшествия, подчеркнув, что погибших в результате удара нет.