06 марта 2026 в 16:34

Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на грузовик под Белгородом

Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ на село Почаево в Белгородской области

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село Почаево в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, местного жителя доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями. Он добавил, что грузовик получил повреждения.

В селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал мирный житель, — написал Гладков.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил пятиэтажный дом на улице Ефремова, который принял на себя основной удар при ночной атаке украинских беспилотников. Он опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места происшествия, подчеркнув, что погибших в результате удара нет.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
пострадавшие
