06 марта 2026 в 19:29

Раскрыто, куда пойдет российский газ вместо Европы

Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в Азию

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские энергетические компании в ближайшее время начнут переориентировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Европы на азиатские рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. В их числе — Китай, Индия, Таиланд и Филиппины, передает РИА Новости.

Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР, — сказал он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США как газовые поставщики будут уходить на рынки, где больше платят. Россия при поставке энергоносителей будет взаимодействовать только с надежными контрагентами, такими как Словакия и Венгрия, подчеркнул он.

Тем временем эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что цена на газ может подняться до $1500 за тысячу кубометров на фоне военной операции США в Иране. По его словам, перекрытие Ормузского пролива существенно влияет на стоимость сырья.

