Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгородскую область

Украинские военные за последние сутки нанесли серию ударов по муниципалитетам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, приведя данные о масштабах атак и их последствиях. По его словам, под обстрелы и атаки беспилотников попали 48 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях.
Всего зафиксировано применение 120 беспилотных летательных аппаратов, при этом 53 из них были уничтожены или подавлены средствами противовоздушной обороны. Также противник выпустил 12 артиллерийских боеприпасов.
В результате атак пострадали три мирных жителя. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, 13 частных домов, два инфраструктурных объекта, предприятие, три социальных и три коммерческих здания, административное строение, сельскохозяйственное предприятие, а также 27 автомобилей.
В Грайворонском округе <...> выпущено 12 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Смородино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранена супружеская пара <...> В городе Шебекино в результате детонации дрона ранена 17-летняя девушка, — написал Гладков.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.