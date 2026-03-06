Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгородскую область Гладков сообщил об атаке 120 беспилотников на Белгородскую область

Украинские военные за последние сутки нанесли серию ударов по муниципалитетам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, приведя данные о масштабах атак и их последствиях. По его словам, под обстрелы и атаки беспилотников попали 48 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях.

Всего зафиксировано применение 120 беспилотных летательных аппаратов, при этом 53 из них были уничтожены или подавлены средствами противовоздушной обороны. Также противник выпустил 12 артиллерийских боеприпасов.

В результате атак пострадали три мирных жителя. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, 13 частных домов, два инфраструктурных объекта, предприятие, три социальных и три коммерческих здания, административное строение, сельскохозяйственное предприятие, а также 27 автомобилей.

В Грайворонском округе <...> выпущено 12 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Смородино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранена супружеская пара <...> В городе Шебекино в результате детонации дрона ранена 17-летняя девушка, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.