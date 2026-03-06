Морские силы разгромили восемь вражеских БЭК

За неделю силы Черноморского флота уничтожили восемь беспилотных катеров Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Других подробностей в оборонном ведомстве приводить не стали.

Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ, — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные освободили Сосновое в ДНР. В операции участвовали бойцы группировки войск «Запад».

Тем временем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что водитель пострадал при атаке украинского дрона на ражданский автомобиль в городе Васильевке. По его словам, пациента с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга поместили в хирургическое отделение. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.