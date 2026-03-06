Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 18:30

«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ

Джефф Монсон Джефф Монсон Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спортсмены из России, сменившие гражданство ради своих амбиций, — предатели, заявил боец и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ». По его словам, у спортсменов из РФ сейчас отнимают флаг и гимн, хотя сами американцы вторглись в Ирак, Афганистан, Ливию и поддерживают геноцид в Палестине.

Знаете, до свидания, не возвращайтесь. Предали страну, где родились, где научились всему. Спортсмена делают тренеры, залы и страна. Если ты уезжаешь в трудное время, то прощай, — отметил Монсон.

Также он обратил внимание, что израильским спортсменам такая судьба не грозит. В связи с этим боец счел происходящее абсолютным лицемерием.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что ему несколько раз поступали предложения о смене спортивного гражданства для выступления на Олимпийских играх в 2026 году. Лыжник подчеркнул, что даже не думал о подобном развитии событий, так как «есть вещи поважнее и особенно в такое время».

