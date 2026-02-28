Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 17:10

Монсон объяснил, почему США вне досягаемости санкций в спорте

Монсон: США владеют МОК, поэтому санкции к ним не применяют

Джефф Монсон Джефф Монсон Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
США оказывают значительное влияние на Международный олимпийский комитет (МОК), и поэтому к американским и израильским спортсменам санкции применяться не будут, заявил РИА Новости боец ММА Джефф Монсон. По его мнению, это мешает отделять политику от спорта.

МОК принадлежит Соединенным Штатам. Они полностью владеют данной организацией и оказывают значительное влияние на все международные спортивные соревнования. Именно поэтому к их спортсменам или атлетам Израиля не будет применено никаких санкций, — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские спортсмены столкнулись с дискриминацией на Олимпиаде-2026. Он привел в пример ситуацию с запретом использования музыки фигуриста Петра Гуменника и «лишением» медали лыжника Савелия Коростелева.

Он также обвинил в жлобстве чиновников МОК, которые не вручили российским спортсменам гаджеты. По его словам, находящиеся в нейтральном статусе атлеты должны иметь те же права, что и все остальные.

спорт
Джефф Монсон
США
санкции
