25 декабря 2025 в 17:49

Джефф Монсон рассказал, что может вывести его из себя в России

Боец ММА Монсон заявил, что ненавидит снимать обувь при входе в дом в России

Джефф Монсон Джефф Монсон Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон ненавидит снимать обувь, заходя в дом в России, передает RTVI. Спортсмен признался, что это — единственная привычка русских, которая ему не нравится, однако это приходится делать пять или шесть раз в день.

Я ненавижу одну вещь. Не хочу снимать и надевать обувь по пять раз в день, — пожаловался Монсон.

Боец отметил, что при входе в дом в США люди вытирают ноги о коврик. При этом от американского гражданства он отказался в мае 2023 года. Боец заявлял, что не согласен с политикой Вашингтона и решил связать будущее только с Россией.

В карьере Монсона 88 боев в ММА, в 60 из которых он одержал победы. Один поединок привел к ничьей, а еще в одном результат не зафиксировали. На счету бойца 26 поражений. Последний официальный бой Монсона состоялся в 2016 году. В 2018-м президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении спортсмену гражданства.

Ранее Монсон назвал уехавших после начала СВО россиян из страны предателями. Таким гражданам, убежден боец, нужно запретить возвращаться на родину. Монсон также призвал лишить их гражданства РФ.

