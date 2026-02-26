Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:27

Над Москвой сбили седьмой беспилотник за сутки

Собянин: силы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, общее количество сбитых за сутки БПЛА над городом достигло семи.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее военнослужащие группировки «Центр» уничтожили украинские беспилотники, оснащенные системой Starlink. Операторы поразили дроны самолетного типа и тяжелые коптеры, предназначенные для сброса боеприпасов.

До этого российские силы нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Кроме того, издание Euractiv сообщило о разочаровании украинских военных качеством западных беспилотников. По данным источника, большая часть поставленной техники оказалась неэффективной в условиях активного применения российских средств РЭБ.

