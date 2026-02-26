Армия России обзавелась «летающими крыльями»

Вооруженные силы России получили 200 разведывательных БПЛА «Шторм», сообщили в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам. Так называемое летающее крыло используется военнослужащими для разведки с воздуха, а также для указания целей и отслеживания обстановки, передает ТАСС.

Летающее крыло «Шторм» применяется для аэроразведки местности, указания целей и отслеживания обстановки. <…> На данный момент в войска поставлено уже более 200 штук, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Шторм» способен нести на себе камеры различных модификаций. Кроме того, дрон может быть оснащен различным оборудованием, например, ретрансляторами.

Реакция у ребят только положительная. Мы моментально реагируем на их замечания, вносим доработки, — отметил руководитель группы проектов компании «Гаскар».

Ранее генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно». По его словам, она может стать альтернативой спутниковой сети Starlink.