Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:26

Армия России обзавелась «летающими крыльями»

Российские войска получили 200 разведывательных БПЛА «Шторм»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России получили 200 разведывательных БПЛА «Шторм», сообщили в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам. Так называемое летающее крыло используется военнослужащими для разведки с воздуха, а также для указания целей и отслеживания обстановки, передает ТАСС.

Летающее крыло «Шторм» применяется для аэроразведки местности, указания целей и отслеживания обстановки. <…> На данный момент в войска поставлено уже более 200 штук, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Шторм» способен нести на себе камеры различных модификаций. Кроме того, дрон может быть оснащен различным оборудованием, например, ретрансляторами.

Реакция у ребят только положительная. Мы моментально реагируем на их замечания, вносим доработки, — отметил руководитель группы проектов компании «Гаскар».

Ранее генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно». По его словам, она может стать альтернативой спутниковой сети Starlink.

ВС РФ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.