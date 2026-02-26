Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника, которые летели на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в MAX. По его словам, на месте работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Леоновка в Валуйском округе. По информации главы региона, в результате пострадал мужчина, его срочно доставляют в больницу.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Истопки Климовского района украинские военные нанесли удар по жилому дому, в результате которого пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы.

До этого силы противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Министерства обороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны. В частности, семь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Калужской области.

