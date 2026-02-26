«Ранение головы»: Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на гражданских Гладков сообщил о ранении жителя Белгородской области после атаки ВСУ на авто

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Леоновка в Валуйском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации главы региона, в результате пострадал мужчина, его срочно доставляют в больницу.

В Валуйском округе на автодороге Казинка — Леоновка дрон ударил по легковому автомобилю. Бригада скорой в сопровождении бойцов «БАРС-Белгород» доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. По предварительной информации, у мужчины слепое осколочное непроникающее ранение головы и осколочное ранение спины, — уточнил Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Истопки Климовского района украинские военные нанесли удар по жилому дому, в результате которого пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин и одна женщина госпитализированы и получают медицинскую помощь, также повреждено само строение.

Кроме того, в результате ночного удара украинских сил по Удмуртии пострадали не менее 11 человек. По информации регионального Минздрава, трое госпитализированы, двое из них в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом. Минобороны РФ это сообщение не комментировало.