Хакеры нашли лазейку для атак на крупный бизнес

За последний год существенно выросло количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью (ИБ), рассказал руководитель направления ИБ «T1 Интеграция» Валерий Степанов. В ходе «Т1 Форума» в галерее «Зарядье» он подчеркнул, что хакеры начали взламывать компании не на прямую, а через их подрядчиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Большое количество публичных кейсов по взлому и компрометации данных, очень много историй, которые остаются за кадром. Почему говорю? К нам обращаются заказчики за помощью, мы проводим и расследование, и смотрим, с помощью каких инструментов была скомпрометирована инфраструктура и целевые системы. Количество атак в целом растет. Тренд в целом на то, что компании взламываются не на прямую, а через подрядчиков, — рассказал он.

Он посоветовал компаниями проверять своих контрагентов. Для этого можно использовать чек-листы, различные методологии и корпоративные стандарты.

Ранее генеральный директор компании, занимающейся разработкой ПО, Глеб Гаус, рассказал, что вредоносные программы могут получить доступ к онлайн-паролям, сохраненным в браузере. Он отметил, что хакеры в первую очередь ищут файл с сохраненными паролями.