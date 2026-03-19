19 марта 2026 в 13:44

Хакеры нашли лазейку для атак на крупный бизнес

ИБ-эксперт Степанов: хакеры начали взламывать компании через подрядчиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
За последний год существенно выросло количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью (ИБ), рассказал руководитель направления ИБ «T1 Интеграция» Валерий Степанов. В ходе «Т1 Форума» в галерее «Зарядье» он подчеркнул, что хакеры начали взламывать компании не на прямую, а через их подрядчиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Большое количество публичных кейсов по взлому и компрометации данных, очень много историй, которые остаются за кадром. Почему говорю? К нам обращаются заказчики за помощью, мы проводим и расследование, и смотрим, с помощью каких инструментов была скомпрометирована инфраструктура и целевые системы. Количество атак в целом растет. Тренд в целом на то, что компании взламываются не на прямую, а через подрядчиков, — рассказал он.

Он посоветовал компаниями проверять своих контрагентов. Для этого можно использовать чек-листы, различные методологии и корпоративные стандарты.

Ранее генеральный директор компании, занимающейся разработкой ПО, Глеб Гаус, рассказал, что вредоносные программы могут получить доступ к онлайн-паролям, сохраненным в браузере. Он отметил, что хакеры в первую очередь ищут файл с сохраненными паролями.

безопасность
хакеры
взломы
Россия
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

