«Высокая мода»: стало известно, в чем ЕС и Украина уступают России Кубилюс: Европа и Украина уступают России по темпам производства крылатых ракет

Европа уступает России и Украине по темпам производства крылатых ракет, так как европейский военно-промышленный комплекс фокусируется на выпуске излишне сложных и дорогих вооружений, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс Financial Times. Это отставание связано с тем, что европейские производители придерживаются политики, которую они называют «высокой модой» в оборонной сфере, сосредоточиваясь на технологической сложности, а не на скорости наращивания мощностей.

Европейцы делают то, что они называют «высокой модой» в производстве вооружений. Технологически очень сложное, очень продвинутое, очень дорогое и невозможное для быстрого наращивания, — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар также настоятельно призвал государства ЕС ускорить передачу имеющихся запасов вооружения Киеву. Кроме того, он выступил за реформу европейского оборонного рынка, направленную на устранение барьеров в сфере военного производства и закупок между странами Союза.

Ранее политолог Илья Гращенков назвал президента Финляндии Александра Стубба наиболее реалистичным кандидатом для переговоров с Россией от лица Евросоюза. По его словам, Москве такой вариант неудобен, однако Брюссель может воспринимать главу Суоми как надежного представителя позиции ЕС.