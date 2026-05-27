В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек Депутат Плякин призвал разрешить легковушкам ездить по выделенным полосам ночью

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить легковым автомобилям ездить по выделенным полосам ночью, в выходные и праздничные дни, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой парламентарий обратился в Минтранс. Он отметил, что действующие ограничения для автовладельцев не всегда оправданы, особенно когда общественный транспорт ходит значительно реже, а дороги практически пустуют.

Логика выделенной полосы понятна: она создается ради регулярности и скорости автобусов в условиях плотного трафика. Однако в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы будней интервалы между рейсами кратно возрастают, пассажиропоток падает, а сама полоса превращается в пустой асфальт. Запрет при этом сохраняется. Это трудно назвать соразмерным, — отметил Плякин.

Депутат также предложил отключать автоматическую фиксацию нарушений в указанные выше периоды, чтобы избежать правовой неопределенности для водителей. При этом, по мнению парламентария, нужно на федеральном уровне закрепить единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотный проект в нескольких крупных городах.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что с помощью искусственного интеллекта действительно можно повысить скоростные лимиты на дорогах. При этом, по его мнению, прежде чем вводить новые ограничения, следует провести инспекцию всех дорожных путей.