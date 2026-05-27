Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:18

В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек

Депутат Плякин призвал разрешить легковушкам ездить по выделенным полосам ночью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить легковым автомобилям ездить по выделенным полосам ночью, в выходные и праздничные дни, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой парламентарий обратился в Минтранс. Он отметил, что действующие ограничения для автовладельцев не всегда оправданы, особенно когда общественный транспорт ходит значительно реже, а дороги практически пустуют.

Логика выделенной полосы понятна: она создается ради регулярности и скорости автобусов в условиях плотного трафика. Однако в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы будней интервалы между рейсами кратно возрастают, пассажиропоток падает, а сама полоса превращается в пустой асфальт. Запрет при этом сохраняется. Это трудно назвать соразмерным, — отметил Плякин.

Депутат также предложил отключать автоматическую фиксацию нарушений в указанные выше периоды, чтобы избежать правовой неопределенности для водителей. При этом, по мнению парламентария, нужно на федеральном уровне закрепить единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотный проект в нескольких крупных городах.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что с помощью искусственного интеллекта действительно можно повысить скоростные лимиты на дорогах. При этом, по его мнению, прежде чем вводить новые ограничения, следует провести инспекцию всех дорожных путей.

Власть
автомобилисты
депутаты
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 27 мая: что завтра, головокружение, дискомфорт
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.