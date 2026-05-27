В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить легковым автомобилям ездить по выделенным полосам ночью, в выходные и праздничные дни, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой парламентарий обратился в Минтранс. Он отметил, что действующие ограничения для автовладельцев не всегда оправданы, особенно когда общественный транспорт ходит значительно реже, а дороги практически пустуют.
Логика выделенной полосы понятна: она создается ради регулярности и скорости автобусов в условиях плотного трафика. Однако в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы будней интервалы между рейсами кратно возрастают, пассажиропоток падает, а сама полоса превращается в пустой асфальт. Запрет при этом сохраняется. Это трудно назвать соразмерным, — отметил Плякин.
Депутат также предложил отключать автоматическую фиксацию нарушений в указанные выше периоды, чтобы избежать правовой неопределенности для водителей. При этом, по мнению парламентария, нужно на федеральном уровне закрепить единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотный проект в нескольких крупных городах.
Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что с помощью искусственного интеллекта действительно можно повысить скоростные лимиты на дорогах. При этом, по его мнению, прежде чем вводить новые ограничения, следует провести инспекцию всех дорожных путей.