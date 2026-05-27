27 мая 2026 в 12:16

Telegram поплатился за контент

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей из-за экстремистского контента

Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за экстремистский контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд установил, что мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей, — огласила решение судья.

Telegram не раз признавали виновным по этой статье. В конце февраля тот же Таганский суд назначил компании штраф на сумму 3,5 млн рублей. В общей сложности за последние три года российские суды оштрафовали мессенджер более чем на 70 млн рублей.

Ранее суд признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Эта информация была опубликована в одном из роликов на YouTube.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал музыкальный сервис Last.fm на 10,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Портал был признан виновным по двум статьям.

