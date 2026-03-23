Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России

Таганский суд Москвы оштрафовал музыкальный сервис Last.fm на 10,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. Портал был признан виновным по двум статьям.

Суд признал виновным Last.fm Limited по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации) и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, в том числе содержащих призывы к экстремистской деятельности) и назначил наказание на общую сумму в 10,5 млн рублей, — уточнил собеседник журналистов.

Last.fm — это музыкальный портал, который предоставляет информацию о музыкантах, альбомах и треках, а также позволяет слушать музыку онлайн. С 2007 года этот сайт принадлежит компании CBS Interactive. Ранее сервис был заблокирован в России из-за размещения на нем материалов, которые были признаны экстремистскими.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram оштрафовали на общую сумму 10,5 млн рублей за нарушение законодательства России. Компания получила штрафы за неудаление запрещённого контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).