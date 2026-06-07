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07 июня 2026 в 10:41

Политолог оценил вероятные последствия операции КНР в водах около Тайваня

Политолог Перенджиев: операция КНР в водах у Тайваня не вызовет военный конфликт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Специальная морская правоохранительная операция Китая в водах к востоку от Тайваня не приведет к военному конфликту в регионе, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, КНР своими действиями дает понять Японии и Филиппинам, которые начали переговоры по делимитации границы в регионе, что она будет отстаивать свои законные интересы. Это касается также их союзников, включая США, пояснил собеседник.

[Китай] четко дает понять всем остальным, что не позволит посягать на свой суверенитет и территориальные границы, в том числе морские. В этом смысле Тайвань является частью китайской территории, а не независимым государством. Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений. Сам Китай не настроен на то, чтобы вступать с кем-то в боевые действия. Я думаю, что Япония и Филиппины тем более воздержатся от каких-либо действий, как и США. Я полагаю, что после визита Трампа США стремятся наладить более конструктивные отношения с КНР. И в настоящее время у США также есть незавершенные вопросы с Ираном, — сказал Перенджиев.

Политолог выразил мнение, что США не пойдут на какое-либо боевое столкновение с КНР, понимая, что это закончиться для них фиаско. Китай — мощная и сильная страна, и что людской ресурс у Китая весьма высок по сравнению с США, добавил он.

Если что-то и будет со стороны США, Японии и Филиппин, то только какие-то заявления, высказывание недовольства действиями КНР. Но КНР действует в рамках международного права и как раз четко показывает, что он свои национальные интересы будет жестко отстаивать. Китай предупреждает о том, что не позволит нарушить свой суверенитет, — резюмировал Перенджиев.

Ранее телеканал CGTN со ссылкой на заявление Министерства транспорта КНР сообщил, что Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Миссия направлена на утверждение административной юрисдикции Пекина в этих водах, усиление глубоководного патрулирования и регулирование судоходства.

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