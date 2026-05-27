27 мая 2026 в 13:09

Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС

Оверчук: Армения не выйдет из ЕАЭС из-за преференций

Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Армения не планирует выходить из ЕАЭС, поскольку хорошо осознает выгоды от членства в союзе, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Торговые объемы с другими государствами-участниками во многом стали возможны благодаря преференциальным режимам для Еревана, передает его слова ТАСС. При этом ситуация вокруг намерений Еревана вступить в ЕС создает серьезную неопределенность для инвесторов.

Армения, как мы знаем, из Евразийского экономического союза выходить не собирается. Там очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами — членами ЕАЭС. Такой объем торговли в значительной степени стал возможным благодаря тем преференциальным режимам, которые существуют для Армении, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что газовые льготы для Армении — это форма российской помощи. При этом, по его словам, сами соглашения о поставках газа имеют коммерческую основу.

Кроме того, он сообщил, что о будущем газовых соглашений с Арменией лучше узнать в «Газпроме», и в Кремле об этом ничего не известно. Песков таким образом ответил на вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Ереваном.

Также представитель Кремля напомнил, что для Армении гарантированы дивиденды от ЕАЭС. В частности, он имел в виду несколько процентов ежегодного развития и повышения ВВП республики.

