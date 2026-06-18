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18 июня 2026 в 09:05

«Я это полностью уважаю»: в НАТО одобрили попытки ЕС подружиться с Россией

Рютте: в НАТО знают о попытках ЕС установить контакт с Россией

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press
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НАТО осведомлена о попытках Евросоюза наладить дипломатический контакт с Россией, однако никакого участия в этом процессе не принимает, заявил генсек альянса Марк Рютте перед плановой встречей министров обороны НАТО. Как передает Reuters, по его словам, дискуссия на эту тему внутри ЕС ведется, и он это полностью понимает и уважает. Рютте подчеркнул, что внимательно следит за развитием ситуации.

Конечно, в ЕС эта дискуссия идет, я это полностью уважаю и понимаю, зачем она идет. Но это чисто европейская дискуссия. НАТО никак не вовлечена, но я, конечно, пристально слежу за этим, мы постоянно информируем друг друга, — заявил генсек НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля. При этом, по его словам, на полях саммита украинский политик будет присутствовать.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО во время пресс-конференции в Киеве не позволил президенту Украины ответить на вопрос журналиста о поставках систем ПВО Patriot. Инцидент произошел во время общения с представителями СМИ.

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