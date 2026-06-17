«Получит отдельную программу»: Зеленского унизили перед саммитом НАТО Рютте: Зеленского не ждут на пленарном заседании саммита НАТО в Анкаре

Президента Украины Владимира Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, заявил генсек НАТО Марк Рютте. При этом, по его словам, на полях саммита украинский политик присутствовать будет. Видео с выступлением Рютте опубликовано на сайте Альянса.

Мы ожидаем, что Зеленский на саммите НАТО получит отдельную программу <...>. У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами одновременно, — отметил Рютте.

Он дал понять, что Зеленского не пустят даже для короткого выступления на пленарной сессии. По информации источников в Брюсселе, штаб-квартира НАТО хочет максимально сократить общую программу глав государств и правительств НАТО, чтобы минимизировать риски конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует принять участие в саммите по восстановлению Украины. Мероприятие пройдет в польском Гданьске 25–26 июня. Киев уже уведомил МИД Польши о своем согласии. Депутат Верховной рады Никита Потураев также подтвердил предстоящий визит главы государства.