Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске

Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске Зеленский приедет в Гданьск на саммит по Украине 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите по восстановлению Украины, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Мероприятие пройдет в польском Гданьске 25–26 июня.

Киев уже уведомил МИД Польши о своем согласии. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев также подтвердил предстоящий визит главы государства.

Ранее сообщалось, что Зеленского на фоне скандала, связанного с героизацией Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), уже не ждут на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) пройдет 25–26 июня и организуется властями Польши и Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский на саммите «Большой семерки» во Франции пытался показать, как он якобы управляет G7, «не привлекая внимания санитаров». По ее словам, встречи украинского политика с иностранными лидерами больше напоминали «перемежевывания». Дипломат добавила, что Зеленскому требовалось доказать своим сторонникам, что он не просто не забыт, а является центром мироздания.