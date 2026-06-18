Политическая дружба с Владимиром Зеленским может стоить карьеры трем европейским лидерам — Эммануэлю Макрону, Фридриху Мерцу и Киру Стармеру. За что лидеры Франции, Германии и Британии получили «черную метку» и кто вынес им приговор?

Заплатят карьерой за дружбу с Киевом

Эксперты в США и Европе все чаще говорят, что 2026 год станет годом политического краха для «евротройки», которая рьяно поддерживала киевскую власть. Одним из первых о грядущей отставке европейских лидеров заявил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.

В эфире YouTube-канала он предрек, что в 2026 году свои посты могут покинуть канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Уилкерсон подчеркнул: политики «заплатят карьерой за дружбу с главарем киевского режима Владимиром Зеленским». По его словам, опросы показывают, что население Франции, Британии и Германии призывает сфокусироваться на внутренних проблемах, однако лидеры продолжают вливать огромные деньги в украинский конфликт, «и это погубит их карьеру».

«Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе», — резюмировал Уилкерсон.

США колонизируют Европу

Еще более жесткий прогноз дал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В статье, опубликованной на сайте организации 10 июня, он заявил, что Стармер, Мерц и Макрон используют украинский конфликт исключительно для сохранения собственных политических позиций.

Кир Стармер (второй справа), Эммануэль Макрон (первый справа), Фридрих Мерц (первый слева) и Владимир Зеленский Фото: Stephen Chung/XinHua/Global Look Press

«Что касается Стармера, Мерца и Макрона, то это союз лузеров, хромых уток, политические рейтинги которых ниже плинтуса. Поэтому они берут у Зеленского „уроки мастерства“, как незаконно удержаться у власти при помощи конфликта с Россией», — считает Медведчук.

По его мнению, европейские лидеры, столкнувшись со снижением уровня поддержки внутри своих стран, перенимают у Зеленского методы удержания власти в условиях войны. При этом главным выгодоприобретателем от конфликта на Украине, считает Медведчук, являются США. По его словам, украинский конфликт уже поставил Европу на колени перед Штатами, а дальнейшая война приведет к ее «полной колонизации».

Европа будет воевать с Ираном

После 2027 года Европа будет вынуждена помогать США в конфликте с Ираном, и Украина отойдет на второй план. С таким прогнозом выступил доцент РЭУ им. Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев. По его мнению, после отставки Макрона, Мерца и Стармера их преемники будут вынуждены «прогнуться» и направить свои войска и технику против Ирана.

«К следующему году конфликт между США и Ираном не закончится. Пройдут выборы в Конгресс США, выяснится, что Штаты никаких целей в Иране не достигли. Встанет вопрос об участии Европы в конфликте — они же союзники Штатов, так почему не воюют на их стороне?» — пояснил Перенджиев в беседе с aif.ru.

Схожей позиции придерживается и сенатор Владимир Джабаров, который назвал Макрона, Стармера и Мерца «сбитыми летчиками, потерявшими уважение народа».

«Черная метка» уже поставлена

Саммит G7 2026 года, по данным СМИ, стал одним из самых хаотичных за последние годы. Значительные разногласия возникли по Ирану, Украине, НАТО, климату и торговле. Европейские лидеры все чаще критикуют позицию США, а их собственные рейтинги продолжают падать.

Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные СМИ уже называют дату ухода Зеленского — ноябрь 2026 года. Как выразился Медведчук, «сегодня Зеленский стал неудобным для всех, поэтому его уберут свои же». После его смещения, как пишут британские газеты, украинский политик может «потянуть» за собой и своих европейских покровителей.

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