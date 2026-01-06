В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины Полковник Уилкерсон: Стармер, Мерц и Макрон могут лишиться постов из-за Украины

В наступившем году лидеры Германии, Франции и Великобритании рискуют уйти в отставку из-за своей позиции по Украине, заявил в эфире YouTube-канала полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Эксперт уверен, что избирательные системы этих стран сработают в пользу перемен и лишат нынешнее руководство власти.

По мнению Уилкерсона, большинство населения ведущих европейских государств не хочет втягиваться в конфликт с Россией. Однако действующие политики остаются верны прежней стратегии и не могут предложить иного пути. Разрыв между мнением народа и действиями властей приведет к неизбежному политическому кризису в регионе.

Опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех странах, как бы странно это не прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти, — отметил он.

Полковник подчеркнул, что любые попытки мирного урегулирования сейчас блокируются даже в США, где группа сенаторов от Демократической партии препятствует инициативам Белого дома. Подводя итог, Уилкерсон выразил сомнение в том, что мирный процесс удастся запустить без радикальной смены элит.

Ранее бывший начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье высказал мнение, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. Экс-военачальник констатировал, что украинские силы терпят поражение на фронте.