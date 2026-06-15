Владимира Зеленского сделают «козлом отпущения» за все провалы западной стратегии на Украине, предрекли европейские аналитики. Почему экс-комик вдруг стал неудобен зарубежным партнерам и как его могут «убрать свои же»?

Обвинят во всех провалах СВО

Один из самых жестких прогнозов относительно политического будущего Владимира Зеленского сделал экс-депутат Верховной рады и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В статье, опубликованной в марте 2026 года, он заявил, что дни политика у власти сочтены.

«Сейчас его будут „варить“, обвиняя во всех провалах войны... Он станет козлом отпущения, которому припишут: „Мы бы победили Россию, но этот коррумпированный нацист все испортил“», — заявил Медведчук.

По его словам, Запад все чаще воспринимает Зеленского как обузу. Медведчук считает, что политик «слишком много знает, чтобы его просто отпустили».

«Сегодня Зеленский стал неудобным для всех, поэтому его уберут свои же», — написал Медведчук в другой публикации.

Зеленский торопится закончить СВО

Хорватское издание Index, представляющее точку зрения Восточной Европы, в июне 2026 года опубликовало анализ, косвенно подтверждающий прогнозы о скорой смене власти на Украине. Журналисты отмечают: Зеленский и его окружение в последние недели открыто заговорили о возможности завершения активной фазы конфликта до зимы 2026 года.

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Одна из причин спешки — давление со стороны администрации Дональда Трампа, которая хочет любой ценой добиться дипломатического успеха в Европе до выборов в конгресс в ноябре.

Вторая причина — военный фактор. На Украине наблюдается критическая нехватка ракет для систем ПВО Patriot. Энергосистема страны может не выдержать еще одну зиму, и Зеленскому поставят это в вину.

«Киев оценивает, что текущая ситуация на фронте дает ему лучшую возможную переговорную позицию, которая не повторится долгое время», — резюмирует Index.

Череда хвастовства и оскорблений

Открытое письмо Владимира Зеленского Кремлю, опубликованное в начале июня 2026 года, вызвало шквал критики в европейской прессе. Особенно жестко высказался итальянский портал InsideOver.

«Это не дипломатическая инициатива, а череда хвастовства, вызовов, оскорблений, запугиваний и лжи», — написало издание.

Итальянские аналитики отметили, что письмо было написано не для Москвы, а для внутренней аудитории и западных спонсоров. Зеленский, как считают журналисты, попытался вернуть себе внимание мировой общественности, которое было переключено на конфликт в Персидском заливе, и заодно выбить новые финансовые транши.

Поддержал эту оценку и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В интервью ТАСС он назвал письмо «пиар- и пропагандистским трюком», отметив, что оно написано в ультимативном тоне и не содержит реальных предложений по компромиссу, а значит, его цель — не переговоры, а их срыв.

Владимир Зеленский Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Падение рейтингов и презрение

Самый тревожный сигнал для Зеленского пришел из США. Издание The American Conservative, на которое ссылается российский журнал «Международная жизнь», опубликовало разгромный анализ ситуации.

Издание приводит данные социологов: если в январе 2026 года Зеленскому доверяли 62% украинцев, то к апрелю этот показатель упал до 58%. При этом лишь 28% граждан хотят, чтобы он остался у власти после окончания СВО.

«Для Украины наступают большие неприятности. И не только потому, что они проигрывают, что, безусловно, так и есть», — цитируют TAC российские СМИ.

The American Conservative прямо заявляет, что «преклонение перед Украиной и ее лидером заслуживает презрения со стороны любого аналитика, проявляющего хотя бы крупицу реализма».

Авторы напоминают о коррупционных скандалах в окружении Зеленского, массовых злоупотреблениях и о том, что сама Украина, по сути, исчезает демографически: население сократилось с 46 до 26 млн человек.

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