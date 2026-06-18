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18 июня 2026 в 09:28

Российские бойцы разнесли «Геранями» пункт дислокации Нацгвардии Украины

ВС России ударили по пункту временной дислокации Нацгвардии Украины у Доброполья

ВС РФ ВС РФ Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Военнослужащие Вооруженных сил России ударили по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполья Донецкой Народной Республики, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, российские бойцы применили дроны «Герань».

Кроме того, поражены пункты управления беспилотной авиацией сил Нацгвардии в районе Новогришино. На опубликованных Минобороны кадрах зафиксирован момент попадания беспилотника в цель и последующее возгорание.

Ранее ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

До этого стало известно, что российские военнослужащие с помощью авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. Речь идет о переправе через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.

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