Бойцы России уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане ВС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донецк

Российские военнослужащие с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о переправе через Северский Донецк.

Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

До этого Министерство обороны России сообщило, что за сутки Вооруженные Силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. Также средства ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб.

Ранее рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль сообщил, что командование ВСУ обещало солдатам отпуск за пленение военнослужащих ВС РФ. По его словам, в учебном центре обучались женщины, которые проходили обучение наравне с мужчинами.