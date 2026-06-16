Минобороны раскрыло подробности мощных ударов ВС РФ по объектам на Украине

ВС России за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины, сообщило Минобороны России в мессенджере МАКС. Также средства ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами <...> Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ <...> в 153 районах, — уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ, пять бронированных машин и 23 наземных роботизированных комплекса. По данным ведомства, в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация окруженных подразделений Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК по пунктам дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. По данным Минобороны, в результате разведывательных мероприятий российскими солдатами были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ.