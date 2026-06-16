За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ

За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ ВС России ликвидировали до 100 солдат ВСУ за сутки в Константиновке

За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ, пять бронированных машин и 23 наземных роботизированных комплекса, передает пресс-служба российского Минобороны. По данным ведомства, в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация окруженных подразделений Вооруженных сил Украины.

За сутки в населенном пункте Константиновка уничтожено до 100 боевиков, пяти боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль Senator канадского производства и бронемашина MaxxPro производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».