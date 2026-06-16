Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК по пунктам дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, в результате разведывательных мероприятий российскими солдатами были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: двумя ФАБ-1500 — ПВД 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе населенного пункта Николаевка, ФАБ-1500 — ПВД 63-й отдельной мобильной бригады в районе населенного пункта Щурово в ДНР и ЛМУР — ПУ БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.