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18 июня 2026 в 09:00

Москвина высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами из РФ

Москвина заявила, что ей некогда разбираться в мотивах смены гражданства

Тамара Москвина Тамара Москвина Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в интервью NEWS.ru рассказала, что ей некогда разбираться в мотивах российских атлетов менять спортивное гражданство. Она отметила, что следит за развитием спорта и старается сделать своих учеников сильнейшими в мире.

Мне некогда разбираться в мотивах. Я стараюсь тщательно следить за развитием спорта и того, что происходит в мире, и стараюсь сделать так, чтобы наши ученики продолжали оставаться сильнейшими в мире. Вернее, чтобы они были готовы к успешному возвращению на международную арену, — сказала Москвина.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многие российские фигуристы после завершения спортивной карьеры идут на ТВ и покоряют шоу-бизнес, потому что это вполне естественно. В качестве примера он привел олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая активно развивает медийную карьеру.

До этого депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пункт в контракте победителя ОИ-2026 Михаила Шайдорова об обязательстве завоевать медаль на Играх 2030 года является реальным и нормальным. По ее словам, планы в спорте утверждаются на четыре года вперед.

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